Incendio in una casetta a Sgonico: ustionata al volto una 75enne

TRIESTE Una donna di 75 anni di età è rimasta ustionata al volto e leggermente intossicata in seguito a un incendio scoppiato attorno alle 3.30 del mattino di oggi, venerdì 28 aprile, in una casetta in località Borgo Grotta Gigante, a Sgonico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trieste assieme a un'ambulanza proveniente da Opicina e i carabinieri.

Incendio in una casetta a Sgonico: le operazioni dei vigili del fuoco

Le persone coinvolte

Il personale sanitario ha preso in carico la donna, che ha riportato una ustione al volto ed è rimasta leggermente intossicata per aver respirato i ai fumi della combustione. La donna è stata portata all'ospedale di Cattinara in codice giallo, stabile, cosciente.

Controllata sul posto anche una seconda persona, per cui non si è resa necessaria all'ospedalizzazione.

Le operazioni di spegnimento

I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autobotte, il furgone polisoccorso dalla Centrale ed il funzionario di guardia, iniziando le operazioni di spegnimento dell'incendio che aveva, ormai, interessato gran parte della villetta di due piani.

Le squadre, attraverso lo stendimento di diverse manichette, hanno attaccato l'incendio da più parti e, attraverso anche le ventilazione dei funi con il motoventilatore, sono riusciti a domare le fiamme.

Considerate le complesse operazioni, l'intervento è durato tutta la notte.