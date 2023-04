Attacco hacker: in Consiglio comunale a Trieste si vota a mano. E Rossi si scusa sul caso Risiera

La seduta in aula condizionata dagli attacchi hacker che hanno mandato in tilt il sistema. Formalizzate le novità in giunta e le uscite dei quattro ex consiglieri della Lista Dipiazza dalla civica del sindaco. Il battesimo della Ilia

giovanni tomasin