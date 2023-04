Il sindaco, l'albero e l'archeologo: il caso del cortocircuito burocratico a Trieste

Un albero sta morendo in piazza Unità a Trieste e il Comune vuole sostituirlo, ma per farlo la Soprintendenza impone che si nomini un archeologo. Ci sono tutti gli ingredienti, insomma, perché il primo cittadino Roberto Dipiazza si lanci in una intemerata contro la burocrazia: «Ma in che paese viviamo – sbotta -? Come si aspettano di spendere i soldi del Pnrr?». Il video è di Andrea Lasorte. Qui l'articolo

00:37