Corteo non autorizzato e cordone di polizia per la cerimonia del 25 aprile alla Risiera di Trieste

Un corteo, non autorizzato, di circa un centinaio di antagonisti partiti da San Giacomo e confluito sino alle vicinanze dell’ex lager nazista di Trieste, in via Palatucci, ha creato più di qualche difficoltà nell’ingresso alla Risiera: sono oltre un centinaio le persone rimaste fuori. E’ iniziata con una decina di minuti di ritardo la cerimonia per la festa della Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista in Italia organizzata martedì 25 aprile all’interno della Risiera di San Sabba a Trieste. Video di Andrea Lasorte

01:37