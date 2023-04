Cerimonia del 25 aprile alla Risiera a Trieste, un uomo con il figlio sulle spalle urla slogan

Una cerimonia movimentata quella del 25 aprile decitìcata alla festa della liberazione dal dal regime fascista e dall’occupazione nazista in Italia che si è celebrata martedì alla Risiera di Trieste, ex lager nazista, unico in Italia. Prima delle cerimonia che è iniziata in ritardo, di fronte a un cordone di polizia che ha cercato di fare sicurezza visto un corteo non organizzato all'esterno, un uomo con il figlio sulle spalle si è scagliato contro la polizia urlando slogan. Video di Andrea Lasorte

00:23