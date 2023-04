Festa del 25 aprile, accertamenti della Digos sul corteo degli antagonisti

TRIESTE. Il corteo con le contestazioni davanti alla Risiera (di fatto non è successo nulla) si è svolto nonostante le prescrizioni della Questura. Accertamenti in corso da parte della Digos.

E’ quanto emerge dopo l’arrivo di un centinaio di antifascisti riuniti sotto il collettivo “Burjana” di fronte alla Risiera.

Gli antagonisti fuori dalla Risiera (Foto Lasorte)

Ai manifestanti non è stato consentito di raggiungere l’ex lager e per questo hanno intonato il coro «fateci passare, fateci passare». Poi, è partito il canto di «Bella ciao».

«Il 25 Aprile un gruppo di antifascisti non si può avvicinare alle celebrazioni per la Liberazione», ha sottolineato uno dei manifestanti.

Slogan, fumogeni, ma nessun’altra criticità.