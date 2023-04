Bolle e Friends incantano il pubblico del Rossetti a Trieste

TRIESTE. Teatro gremito, atmosfera magica unica. Roberto Bolle and Friends ha incantatato il Rossetti martedì sera, 25 aprile, alla sua prima serata a Trieste. Una serata da vivere “immersi” nella bellezza, nella perfezione e nell’armonia che si ripeterà anche mercoledì sera alle 20.30. Il programma non ha lasciato dubbi per la sua ricchezza e le suggestioni, così come l’eccellente gruppo di Friends che anche in quest’edizione sono saliti sul palcoscenico con Bolle: ne fanno parte il danzatore triestino Thomas Giugovaz ed Elisabetta Formento della Compañía Nacional de Danza di Madrid, Fumi Kaneko dal Royal Ballet di Londra, Toon Lobach artista ospite internazionale. Sempre dal Royal Ballet è arrivato Vadim Muntagirov e dalla Compañía Nacional de Danza di Madrid Alessandro Riga e Giada Rossi, mentre un’altra ospite internazionale di prestigio è Casia Vengoechea.

Il gruppo artistico

Completano il gruppo artistico i pianisti Nataliya Chepurenko e Lorenzo Nguyen che hanno eseguito dal vivo musiche di Sergej Rachmaninov, Fryderyk Chopin, Edith Piaf, Jaques Brel, Charles Dumont per alcune delle coreografie in programma. Come sempre dunque il “Roberto Bolle and Friends” si è fatto strumento culturale di promozione della danza e al contempo spettacolo di elevatissima qualità, capace di stupire per l’impeccabile livello dei danzatori, e di calamitare un pubblico vastissimo attraverso scelte coreografiche vivaci, sorprendenti, poetiche… Da Ben Stevenson a Marius Petipa, da Julian Nicosia a Ricardo Amarante: un susseguirsi di brani dalla diversa carica emotiva, che accostano periodi e scuole coreografiche anche distanti, dal classico al contemporaneo, in un viaggio armonioso e coinvolgente attraverso le emozioni regalate dalla grande danza.