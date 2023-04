Wärtsilä, undici fra gli ultimi motori in partenza da Trieste

Fine settimana di lavoro al Canale navigabile per caricare sulla nave Bbc Kibo undici grandi motori Wärtsilä prodotti nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra: non l’ultima volta che andrà in scena questa operazione nella zona industriale di Trieste, ma la penultima, in quella che di fatto rappresenta la fase finale di una lunga storia produttiva locale, almeno per come l’abbiamo conosciuta sin qui. Video di Andrea Lasorte. L'articolo

00:37