Nikita abbraccia i fans a Trieste dopo la vittoria al Grande Fratello Vip

TRIESTE Disegni portati dai bambini, autografi, regali e una lunga serie di scatti. La triestina Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello vip, è tornata oggi nella sua città natale per incontrare i fans.

Appuntamento in piazza Vittorio Veneto, anche se il maltempo ha condizionato in parte l’arrivo delle persone. Una cinquantina quelle che si sono presentate alle 15, orario fissato dalla modella e annunciato ieri sui social.

«Erano stati oltre 500 ad accoglierla nei giorni scorsi in un’iniziativa simile organizzata a Messina - precisa la mamma dell’influencer - ma qui la pioggia ha decisamente influito».

Tra ombrelli e impermeabili in tanti hanno comunque chiesto una dedica su fogli e diari, e poi foto e video in quantità. Per tutti in regalo una ciocca blu sintetica, per richiamare la passione della ragazza per i capelli colorati.

Tra il pubblico persone di tutti le età, dai bambini, che le hanno dedicato disegni colorati, agli adulti che hanno girato video con il telefonico e chiesto l’immancabile selfie da postare sui social, passando per diversi adolescenti.

Nikita, cappellino in testa e tenuta sportiva, è rimasta un’ora in piazza, godendosi la popolarità conquistata grazie ai reality, il Gf vip e prima ancora “Pechino Express”.