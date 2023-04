Ferito sulla spiaggia dei Filtri viene soccorso di notte via mare

TRIESTE Poco dopo la mezzanotte di oggi, lunedì 24 aprile, I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per una persona in difficoltà nei pressi della spiaggia dei Filtri sotto la galleria naturale.

Giunti sul posto dalla Centrale con la prima partenza ed il Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), I Vigili sono riusciti a raggiungere la persona che, a seguito di una caduta, lamentava forti dolori al braccio.

Gli operatori, constatata l'impossibilità a muoversi da solo, hanno caricato l'infortunato sulla barella toboga, per poi imbarcarlo sul gommone del Nucleo Sommozzatori e Nautico dei Vigili del Fuoco giunto sul posto via mare.

La persona è stata trasportata fino al porticciolo dei Filtri per essere affidata alle cure del personale sanitario del 118.