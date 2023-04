Circonvenzione di incapace e furto: 28enne arrestato

TRIESTE Arrestato un cittadino romeno di 28 anni dai carabinieri di Aurisina ricercato per un mandato di cattura della Procura di Milan. L’uomo doveva scontare 1 mese e 28 giorni di reclusione per circonvenzione di incapace e per furto aggravato: una volta rintracciato al confine giuliano a bordo di un autobus di linea diretto a Firenze, è stato condotto al Coroneo.

L’episodio per cui è stato condannato risale e diversi anni fa: per rivendere vestiti nuovi sulle bancarelle nel mercato rionale scelse un ragazzino dal fisico esile e minuto da calare all’interno del cassonetto della Caritas. Poteva così farsi lanciare i capi di abbigliamento rubati. Ma il ragazzino rimase incastrato gambe all’aria e le sue urla di terrore attirarono l’attenzione, finendo alla fine entrambi denunciati per furto.