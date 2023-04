Il vescovo Trevisi arriva a Monte Grisa come prima tappa verso Trieste e San Giusto

«Una Chiesa senza laici impegnati rischia di diventare un museo». È un invito alla coralità, alla partecipazione quello del nuovo vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, che si è insediato domenica pomeriggio, 23 aprile, nella Cattedrale di San Giusto per la sua prima omelia. Prima di scendere in città si è incontrato con i fedeli a Monte Grisa come racconta il video di Andrea Lasorte

02:45