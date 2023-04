Il saluto del sindaco di Trieste Dipiazza al nuovo vescovo Trevisi a San Giusto

Il saluto di benvenuto del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza al nuovo vescovo Enrico Trevisi che si è insediato a San Giusto, dopo una solenne cerimonia nella cattedrale. Trevisi prima di scendere in città ha accolto i fedeli a Monte Grisa. Giunto a Trieste ha fatto poi il suo ingresso ufficiale in Cattedrale di San Giusto. Ad accoglierlo, insieme alle autorità civili e militari, decine di fedeli assiepati all'esterno della chiesa. Il sindaco Dipiazza è stato il primo a stringere la mano al prelato. «La mia benedizione a Trieste e al mondo intero», le parole del vescovo mentre salutava il sindaco. Alle 15.35, il picchetto d'onore e quindi l'ingresso in Cattedrale. Video di Massimo Silvano

02:21