Guerra, Wärtsilä e la missione: i temi affrontati dal vescovo di Trieste Trevisi nell'omelia

Le tragedie causate dalla guerra in quest'area di confine che si perpetrano ancora oggi in tante parti del mondo, la situazione economica con la vertenza della Wärtsilä e di tante altre aziende e infine, un invito, uno slancio alla comunità perché prenda l'iniziativa, si impegni, nel solco del Vangelo. Intervallato da qualche parola in sloveno, sono stati questi i temi affrontati dal nuovo vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, nel corso dell'omelia nella cattedrale di San Giusto, domenica 23 aprile, la prima pronunciata in città. Video di Massimo Silvano

02:19