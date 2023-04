Trieste, moto contro un Suv a Barcola: feriti i due centauri

TRIESTE. Incidente stradale a Barcola altezza del fritolin domenica pomeriggio verso le 16: una moto è finita contro un’auto. I due centauri, marito e moglie turisti di Milano, si sono scontrati contro un Suv che ha fatto inversione ad U. La donna è stata sbalzata per circa due metri: ha subito un trauma al cranio e a un’ arto inferiore. E’ stata stabilizzata dall'infermiere 118 sul posto e trasportata in codice giallo all’ospedale di Cattinara, mentre l'uomo è stato portato in codice verde, sempre a Cattinara con traumi multipli minori. Sul posto polizia di stato e polizia locale. Traffico rallentato in entrambe le.direzioni.