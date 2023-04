Il Re Carnival a Trieste, la parata dei gruppi e dei carri lungo le Rive

Il "Re Carnival" a Trieste in questo video di Francesco Bruni la colorata parata di carri mascherati e delegazioni in costume che hanno pecorso le Rive fino a piazza Venezia. Poco dopo le 14 i primi gruppi in costume sono partiti da piazza Duca degli Abruzzi: hanno esibito stendardi e bandiere per farsi riconosce fra le fra ali di avventori disposte su entrambi i lati delle Rive. La maggiore concentrazione si è rilevata all’altezza di piazza Unità.

02:25