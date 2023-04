Trieste, bimbo di 6 anni investito da un auto: ferite non gravi

TRIESTE. Un bambino di circa 6 anni di età è stato soccorso dai sanitari, nel tardo pomeriggio di sabato per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Trieste in via del Monte.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, attivate dalla Sores, è stato investito da un mezzo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Sul luogo dell'incidente è giunta un'ambulanza di sistema inviata dalla sala operativa Sores; l'equipaggio l'ha preso in carico e l'ha trasportato all'ospedale materno infantile Burlo, per la cura le ferite fortunatamente non gravi.