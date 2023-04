Scontro in viale D’Annunzio a Trieste, due feriti a Cattinara

TRIESTE Due persone sono state assistite dai sanitari questa mattina poco dopo le 7 per le ferite che hanno riportato a seguito di un incidente stradale accaduto in viale Gabriele D'Annunzio a Trieste.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine si sono scontrate due vetture. È scattata una chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello di un'automedica. I sanitari hanno preso in carico due persone ferite, trasportate poi in codice giallo all'ospedale di Cattinara.

Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.