Il rapper Tedua con LaChapelle a Trieste mentre si fa selfie sulle rive

Sorpresa venerdì 21 aprile, in centro a Trieste: nel giorno dell’inaugurazione ufficiale di “Fulmini”, la mostra dedicata all’artista David LaChapelle (in città da qualche giorno), è arrivato in città il rapper Tedua, oltre 1 milione di followers su Instagram, molto amato e seguito dai giovanissimi, forse invitato dallo stesso artista.



Come ben visibile dalla storia pubblicata dai due su Instagram, si vede la coppia di artisti camminare lungo le Rive triestine abbracciandosi e facendosi selfie, ed entrare successivamente assieme all’interno del Salone degli Incanti, sede dell’esposizione, in programma fino al prossimo 15 agosto.