Opicina, donna soccorsa lungo il sentiero

TRIESTE Tra le 10:30 e le 11:30 la stazione di Trieste del Soccorso alpino e speleologico ha effettuato un intervento di soccorso a favore di una persona rimasta in fortunata lungo il sentiero Cobolli presso Opicina La donna, una cittadina britannica del 1967, si è procurata una probabile frattura alla caviglia. I soccorritori si sono portati a piedi sul posto percorrendo circa un chilometro di strada sterrata. Infatti sulla stessa strada non era possibile per l'ambulanza transitare. Una volta sul posto i soccorritori hanno stabilizzato l'arto della donna con una stecco benda e, una volta imbarellata, l'hanno trasportata con una barella portantina fino all'obelisco dove l'hanno consegnata all'ambulanza.