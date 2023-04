Inseguimento e due arresti a Trieste, trasportavano farmaci rubati: indaga la Polizia di Stato

TRIESTE. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato dopo l’arresto, nella notte tra giovedì e venerdì, di due giovani che trasportavano due grossi sacchi neri pieni di farmaci rubati a bordo di una Fiat Panda, anch’essa rubata. A bordo dell’auto c’erano tre uomini, uno dei quali è riuscito a scappare. Accertamenti sono in corso per risalire alla provenienza dei farmaci sottratti.

L’arresto ha costituito l’epilogo di una fuga che, di fatto, è cominciata a Monfalcone. I tre, a bordo della Panda rubata, non si sono fermati all'alt intimato dai colleghi del Commissariato di Monfalcone e sono scappati verso Trieste, terminando la loro fuga schiantandosi contro un'auto in sosta a Roiano. Gli agenti delle volanti, intervenuti in ausilio ai colleghi, sono riusciti a bloccare due dei tre fuggitivi e, all’interno dell'auto, sono stati ritrovati i sacchi pieni di farmaci.

Un 27enne e un 24enne, entrambi triestini e con precedenti specifici di polizia, sono stati arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Impegnati nell’intervento agenti dei Commissariati di Monfalcone e Duino Aurisina e l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Trieste.