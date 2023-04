Trieste, la festa di fine Ramadan al campo San Luigi

TRIESTE La comunità islamica di Trieste si è riunita questa mattina, venerdì 21 aprile, al Campo sportivo di San Luigi per festeggiare la festa di Eid al-Fitr, che segna la fine del digiuno praticato durante il mese di Ramadan.

Uomini, donne e bambini provenienti da più di 50 nazioni e appartenenti a 30 etnie diverse hanno riempito il campo da calcio per il momento della preghiera per poi proseguire assieme i festeggiamenti con un grande rinfresco.

“Ad accomunarci tutti – ha detto Akram Omar, presidente del Centro culturale islamico di Trieste – sono l’Islam e la lingua italiana, che non solo usiamo per comunicare tra noi, ma che è indispensabile per vivere ed integrarsi nella città di Trieste”.