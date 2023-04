Colpito da una scossa elettrica in casa: 48enne soccorso a Staranzano

STARANZANO Un uomo di 48 anni di età è stato soccorso nella sua abitazione a Staranzano per le ferite riportate dopo essere stato fulminato da una scarica elettrica.

Sul posto sono arrivate sia un'ambulanza proveniente da Monfalcone che l'automedica, entrambe in codice giallo.

Il personale sanitario ha preso in carico l'uomo che è stato soccorso e trasportato in ambulanza, cosciente, stabile, all'ospedale San Polo di Monfalcone per tutto gli accertamenti e le cure del caso; non è in pericolo di vita.

Sono stati attivati anche i vigili del fuoco.