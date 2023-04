È il giorno di “Re Carnival” a Trieste: giochi, musica e sfilate fino a sera

TRIESTE È il giorno di “Re Carnival”, l’evento che vedrà sabato 22 aprile centinaia di figuranti invadere le vie del centro cittadino e le Rive in particolare, per portare una ventata di allegria, all’insegna dell’amicizia e della collaborazione fra comitati e gruppi che fanno del Carnevale la loro ragione di esistere.

Oltre alle maschere locali del Carso, di Muggia e di Trieste, di Monfalcone, Medeazza e Savogna, arriveranno ospiti da Torino, Venezia, Verona, Sappada, San Stino di Livenza, Jesolo.

Il programma prenderà il via alle 11, in piazza dell’Unità d’Italia dove, per un paio d’ore, si esibiranno giocolieri, bande musicali e saltimbanchi. Alle 14 partirà invece la lunga e colorata parata di carri mascherati e delegazioni in costume che percorreranno le Rive. Si partirà da piazza Duca degli Abruzzi per arrivare fino a piazza Venezia.

A completare il programma, la gran festa che prenderà il via al termine della sfilata, nuovamente in piazza dell’Unità d’Italia, e che si protrarrà fino alle 19 circa, con musica, animazioni e gli spettacoli di artisti di strada.

Per quanto concerne le limitazioni al traffico, il Comune ha predisposto, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei convogli dei carri, la sospensione temporanea della circolazione dalle 6 alle 12 lungo il percorso nelle vie Flavia, Caboto, piazzali Cagni e Valmaura, vie dell’Istria, Baiamonti, Svevo, D’Alviano, viale Campi Elisi, via Fiamme Gialle, passeggio Sant’Andrea, via di Campo Marzio, rive Grumula, Gulli, Sauro, del Mandracchio, Caduti per l'italianità, Tre Novembre, piazza Duca degli Abruzzi, corso Cavour, piazza della Libertà, largo Santos, bretella di collegamento tra largo Santos e piazza Duca degli Abruzzi.

Sospensione temporanea della circolazione dalle 17 alle 20 lungo rive Gulli, Grumula, Ottaviano Augusto, via Giulio Cesare, passeggio Sant’Andrea, via delle Fiamme Gialle, viale Campi Elisi, vie D’Alviano, Svevo, Baiamonti, dell’Istria, piazzale Valmaura, via Flavia, piazzale Cagni, vie Caboto e Flavia.