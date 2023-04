Malori tra bimbi e insegnanti nelle scuole di Muggia: sospeso il servizio mensa

MUGGIA Il servizio mensa che rifornisce le scuole di Muggia è stato momentaneamente sospeso, dopo numerosi malori segnalati nella giornata di giovedì 21 aprile tra i bambini e il personale docente di diverse scuole di Muggia –tra cui le scuole dell'infanzia Biancospino e Giardino dei Mestieri, le primarie e le medie di primo grado - e alcune strutture a Trieste.

A sollevare il caso sono stati alcuni genitori, che hanno segnalato che i loro bimbi erano stati male nella notte. Le segnalazioni sono via via aumentate, tanto che si tratterebbe di svariate decine di bambini coinvolti, a cui si aggiungono alcuni insegnanti, anche loro con lo stesso malessere: si tratterebbe, nello specifico, soprattutto di episodi di vomito.

La società che espleta il servizio mensa è la Sodexo. “Sono già stati attivati tutti gli strumenti necessari per effettuare le dovute verifiche con l'azienda che si occupa della ristorazione, per appurare l'origine del problema – si legge in una nota del Comune di Muggia -. Il sindaco Paolo Polidori si è recato questa mattina alla mensa dove sono già in corso le analisi da parte di Asugi, dopo aver derogato, in via eccezionale, alla possibilità, da parte dei genitori, di poter portare oggi nelle scuole generi alimentari anche per gli altri ragazzi”.

Per segnalazioni da parte dei genitori è possibile scrivere alla mail irene.fontanot@comunedimuggia.ts.it (da utilizzare solo da parte delle famiglie che frequentano le scuole di Muggia).