Da Monte Grisa al rito solenne a San Giusto: domenica Trieste abbraccia il vescovo Trevisi

TRIESTE Domenica 23 aprile farà il suo ingresso solenne in diocesi il nuovo Pastore della Chiesa tergestina, monsignor Enrico Trevisi. Il vescovo, alle 14.45, incontrerà le famiglie, i bambini e i ragazzi della diocesi al santuario mariano di Monte Grisa. Davanti alla statua della Madonna di Fatima, reciterà la preghiera di affidamento a Maria, per mettere sotto la sua protezione l’inizio del ministero pastorale in Diocesi.

La partenza dal santuario

Alle 15.20 Trevisi partirà dal santuario, con la scorta d’onore della Polizia Locale, per raggiungere la cattedrale di San Giusto. Sul piazzale il nuovo vescovo riceverà il saluto del picchetto interforze con le rappresentanze dei corpi militari e di polizia del territorio. Alle porte della cattedrale verrà accolto dal suo predecessore e amministratore apostolico, monsignor Giampaolo Crepaldi, e dal preposito del Capitolo, monsignor Giampaolo Muggia, che gli porgerà da baciare l’immagine del Crocifisso. Quindi, procederà con il rito dell’aspersione.

In cattedrale

Mentre la Cappella Civica di Trieste eseguirà l’Ecce Sacerdos Magnus (composto per l’occasione dal maestro e direttore Roberto Brisotto), il vescovo si avvierà verso l’altare maggiore per recarsi al battistero di San Giovanni dove indosserà le vesti sacre per la celebrazione eucaristica. Alle 16, dal battistero, avrà inizio la processione d’ingresso.

I partecipanti

Alla celebrazione parteciperanno anche, tra gli altri, Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo metropolita di Gorizia, gli arcivescovi di Udine, Fiume e Lubiana, il patriarca di Venezia, i vescovi di Capodistria, Cremona e Treviso. All’inizio, la celebrazione sarà presieduta da Crepaldi che, a nome del clero e del popolo, rivolgerà parole di benvenuto al vescovo Enrico. Quindi verrà data lettura della Lettera apostolica del Santo Padre Francesco con la nomina a vescovo di Trieste e il metropolita Redaelli annuncerà all’assemblea l’insediamento del nuovo vescovo che, con mitra e pastorale, salirà alla cattedra. Trevisi presiederà quindi la messa, pronunciando anche la prima omelia da vescovo di Trieste.

L’organizzazione

La cattedrale sarà aperta dalle 15. Le autorità civili e militari, gli ospiti provenienti da Cremona, avranno accesso dal portale centrale, gli altri fedeli potranno utilizzare gli ingressi laterali corrispondenti alle navate loro assegnate dal pass. All’esterno ci sarà un maxischermo per assistere alla celebrazione, con 400 posti a sedere (accesso libero). La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telequattro (canale 10), dall’emittente radiofonica diocesana Radio Nuova Trieste e sui canali Facebook delle Diocesi di Trieste e di Cremona. La cattedrale e il campanile saranno interdetti alle visite turistiche dalle 13 di domani. Dalle 13 alle 20 il piazzale della cattedrale e via Capitolina (dall’intersezione con via Ragazzi del ’99 fino alla cattedrale) saranno interdetti al parcheggio.