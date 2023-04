Incidente in A4, auto cappottata fra Redipuglia e Monfalcone

Tre persone sono state soccorse dai sanitari, nella tarda mattinata di oggi, a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo l’autostrada A4, direzione Trieste Venezia, nel tratto Redipuglia Monfalcone Ovest, uscita Villesse.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina si è ribaltata. Nessun altro mezzo coinvolto.

Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza Als (Advanced Life Support, mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo) proveniente da Gradisca d’Isonzo e l’elisoccorso.

I sanitari hanno controllato sul posto le tre persone che viaggiavano sull’auto: tutte hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Attivati i Vigili del fuoco; sul posto il personale dell’autostrada, tutti coordinati dal Coa/Centro operativo autostradale di Udine.