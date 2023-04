La “Mujalonga” riporta i migliori corridori. Keniani e slovene in pole position

MUGGIA A Muggia scocca l’ora dei top runner: si sfideranno infatti domenica per contendersi il titolo della 20.ma “Mujalonga sul Mar” e succedere così nell’albo d’oro della kermesse podistica al pugliese Pasquale Selvarolo e alla triestina Joyce Mattagliano, vincitori della scorsa edizione. Il via alla gara più attesa dell’evento muggesano - quella competitiva - sarà dato alle 9.30 del 23 aprile, domenica appunto.

La competizione sarà valida pure come seconda prova del “Trofeo Trieste” e, soprattutto, come Campionato regionale dei 10 chilometri su strada. In campo maschile i favoriti per centrare il bersaglio grosso sono tre atleti keniani: Lengen Lolkurraru, che difenderà i colori della società bergamasca Pegarun Asd e che recentemente è sceso a 1h03’10” sulla mezza maratona, il classe 1991 Sammy Kipngetich Meli, dell’Atletica Brugnera Friulintagli, che nel 2018 corse sulle strade di Arezzo i 10 chilometri in 28’21”, e l’altro portacolori dell’Atletica Brugnera Rodgers Maiyo, spesso protagonista nelle più importanti competizioni su strada italiane e che sui 10 km su strada vanta un’interessante 30’02”. A giocare il ruolo di outsider ci saranno anche alcuni italiani, come il cervignanese del Centro sportivo dell’Esercito Jacopo De Marchi, esploso proprio tra le file della Trieste Atletica prima di fare il grande salto nel professionismo, che vuole confermare di essere tornato ai livelli del 2019, anno in cui aveva conquistato il settimo posto tra gli Under 23 all’Europeo di corsa campestre a Lisbona. Per la conquista di un posto nella “top five” bisognerà fare attenzione ad ulteriori due atleti dell’Atletica Brugnera, ovvero il veterano Abdoullah Bamoussa, capace di indossare la maglia azzurra in quattro occasioni tra cui nel 2016 alle Olimpiadi di Rio, e il giovane rampante marocchino Radoine Ahmedy. Infine dovrebbero lottare per le prime posizioni pure l’alfiere della squadra di casa Tobia Beltrame e il friulano Francesco Nardone. Più chiara da decifrare la situazione al femminile, con un trio di atlete slovene, Anja Fink, Tina Žežlin e Kim Ameršek, che dovrebbero giocarsi la vittoria LU.PU.