Fedriga bis, ufficializzata la nuova giunta regionale “nel segno della continuità”. Ecco i nomi dei dieci assessori

TRIESTE “Ecco com’è composta la nuova giunta regionale che, come avevo anticipato in campagna elettorale, sarebbe stata formata in pochissimo tempo con un solo obiettivo, quello della continuità”.

Con queste parole, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, ha ufficializzato oggi, venerdì 20 aprile, la rosa degli assessori che lo accompagneranno nei prossimi 5 anni di mandato.

Otto su dieci gli assessori confermati, con due new entry: Mario Anzil e Cristina Amirante, entrambi espressione di Fratelli d’Italia, cui Fedriga – forte del 64% conquistato il 2-3 aprile alle Regionali, 7 punti percentuali in più del 2018 con il 5% di affluenza in meno - ha consegnato le due deleghe rimaste vacanti dopo gli addii di Tiziana Gibelli e Graziano Pizzimenti, oltre alla vicepresidenza del Friuli Venezia Giulia.

"La fiducia portata dai cittadini a seguito del risultato elettorale è dovuta a un lavoro che una squadra e non una persona ha fatto in 5 anni – ancora il governatore –. Ho voluto, pertanto garantire questa continuità nella scelta degli assessori, dimostrando la mia stima nei confronti di chi ha lavorato bene in periodi estremamente difficili portando ottimi risultati per la Regione Friuli Venezia Giulia”.

Sono dieci gli assessori che comporranno la nuova giunta.

Ecco i nomi:

Vicepresindenza; Cultura e sport: Mario Anzil

Finanze: Barbara Zilli

Salute e politiche sociali, protezione civile: Riccardo Riccardi

Patrimonio e demanio: Sebastiano Callari

Difesa, ambiente ed energia: Fabio Scoccimarro

Attività produttive e turismo: Sergio Bini

Risorse agricole: Stefano Zannier

Infrastrutture: Cristina Amirante

Autonomie locali, sicurezza e immigrazione: Pierpaolo Roberti

Lavoro, formazione e ricerca: Alessia Rosolen

La prima assemblea del Consiglio regionale per eleggere il presidente è stata convocata il 26 aprile da Fedriga stesso.

Presidenza e vicepresidenza del Consiglio

Detto che in questo schema la presidenza del Consiglio regionale è stata assegnata alla Lega, che su quello scranno schiererà la figura di Mauro Bordin, e la vicepresidenza di piazza Oberdan che spetta alla maggioranza alla lista Fedriga, con la conferma di Stefano Mazzolini, anche la rappresentanza territoriale in giunta è la medesima della passata legislatura.

Rappresentanza territoriale

Il Fedriga bis, infatti, sarà formato da quattro assessori della provincia di Udine (Anzil, Riccardi, Zilli e Bini), tre di quella di Trieste (Roberti, Rosolen e Scoccimarro) più il governatore stesso, due del Pordenonese (Zannier e Amirante) e uno dell'Isontino (Callari).

Gli auguri di buon lavoro da parte del presidente Fedriga

"In bocca al lupo a chi viene confermato e a chi farà per la prima volta questa esperienza – chiosa Fedriga – Saremo una squadra e spero lavoreremo in modo unito anche assieme alla struttura dei dirigenti e del personale della Regione autonoma Fvg, che sono fondamentali per tutti noi e per i cittadini”.

