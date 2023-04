Il caso

Trieste, un’altra estate senza la Diga: la Lega Navale lancia un Sos

Nessun interlocutore si è fatto avanti per gestire l’area col sodalizio che l’ha in concessione dal 2020: «Da soli non ce la facciamo, la politica intervenga sennò saremmo costretti a rinunciare all’impegno»

Laura Tonero