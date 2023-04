Piùbello presenta a Trieste il suo progetto per le rappresentative di basket over 40-50-60

Basket con protagonisti i campioni over e tanto divertimento. Tappa triestina per Massimo Piubello che ha illustrato il suo progetto: creare selezioni per una rappresentativa regionale over40, over50 e over60. Un movimento, quello degli over, in crescita . Piubello classe 1961, è un ex giocatore di pallacanestro. Esperto in marketing e comunicazione nello sport.Dal 1982 al 2018 produttore di abbigliamento per il basket. Dal 1990 organizzatore di eventi. Dal 1995 manager nello sport. Nel 2020 ha scritto il suo primo libro autobiografico. Intervista di Roberto Degrassi, video di Andrea Lasorte

03:26