Frontale in via Valerio in zona Università a Trieste, due feriti lievi e forti disagi al traffico

Incidente martedì mattina, 18 aprile In via Alfonso Valerio: c’è stato uno scontro frontale tra due automobili e due persone sono rimaste ferite all’altezza del civico 81. L’incidente, avvenuto nella zona dell’Università, molto trafficata la mattina, ha causato notevoli disagi. Sul posto è arrivata un’ambulanza con i sanitari del 118, che dopo aver prestato il primo soccorso hanno trasportato i due feriti in ospedale, a Cattinara in codice giallo. Rilievi e cause al vaglio della polizia locale. L’incidente, avvenuto nella zona dell’Università, molto trafficata la mattina, ha causato notevoli disagi, la strada è rimasta chiusa in discesa per parecchio tempo. Le auto in salita sono state costrette a procedere a rilento e quelle in discesa sono state deviate già all'incrocio con Strada per Basovizza. I disagi al traffico si sono ripercossi su tutta la zona e in particolare anche all’incrocio tra Strada Nuova per Opicina e l’imbocco di via Commerciale, sia in entrata che in uscita.