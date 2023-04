Oltre 1200 alla Marcia dell'amicizia tra Gorizia e Nova Gorica

È stata una grande festa la seconda edizione della “nuova” Marcia dell’Amicizia tra Gorizia e Nova Gorica, domenica 16 aprile, alla quale hanno partecipato 1.225 persone, circa cinquecento in più rispetto al primo esperimento - autunnale - dello scorso anno. Una manifestazione organizzata dal Gruppo Marciatori Gorizia e dell’Sd Mark di Sempeter. Partenza e arrivo dei due percorsi da 6 e 12 chilometri che si sono sviluppati tra la zona nord di Gorizia e il territorio di Nova Gorica, con annessa immersione nel polmone verde del Panovec per chi optava per il tracciato più lungo. Servizio di Marco Bisiach, video di Pierluigi Bumbaca

03:16