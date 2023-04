Smottamento a Piščanci, le opposizioni chiedono le dimissioni dell’assessora Savino

TRIESTE Da Piščanci con furore, l’opposizione sale sulle barricate e chiede le dimissioni dell’assessore all’Urbanistica Sandra Savino. Dopo l’ultima seduta circoscrizionale in merito, anche il Partito democratico, come Adesso Trieste, accusa la giunta di inazione di fronte al degrado idrogeologico sul ciglione carsico. Forza Italia però fa quadrato attorno al suo assessore e ribatte: «Abbiamo appena stanziato 300 mila euro per la manutenzione di via dei Moreri».

Questa in sintesi la vicenda. Nella seduta congiunta di giovedì scorso, i consiglieri della II e III circoscrizione erano chiamati a discutere con l’assessore Savino, con il supporto del responsabile del Servizio strade, l’ingegner Gustavo Zandanel, i gravi problemi di dissesto idrogeologico che affliggono il borgo di Piščanci.

I capigruppo dem nelle due circoscrizioni, Lara Dipace e Daniele Vatta, stigmatizzano però l’esito della riunione: «L’assessore, a parte dichiarare il proprio amore per la bellissima zona e confermare il finanziamento già stanziato dalla Protezione civile per gli urgenti interventi di ripristino della viabilità – affermano gli esponenti del Pd –, non ha ritenuto di aggiungere alcuna altra informazione ed ha abbandonato la seduta dopo pochi minuti, lasciando solo il tecnico a rispondere alle domande dei consiglieri e dei cittadini».

La rapida defezione dell’assessore (che è anche sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze) aveva già incassato venerdì la bocciatura da parte dei circoscrizionali di Adesso Trieste, che chiedono le dimissioni. I capigruppo dem la vedono allo stesso modo: «Riteniamo inqualificabile il comportamento dell’assessore che per l’ennesima volta si sottrae al confronto ed al suo dovere, mancando di rispetto ai cittadini ed ai consiglieri presenti. Inoltre i temi e le domande erano per la maggior parte di natura strettamente politica ed il tecnico presente non era ovviamente in grado di rispondere». Chiedono quindi un passo indietro da parte di Savino, e presenze più costanti da parte della giunta, «perché queste sedute senza la presenza del politico deputato all’argomento non portano ad alcun risultato». Rincara il capogruppo Pd in Consiglio, Giovanni Barbo: «Chi amministra ha il dovere di essere presente e metterci la faccia, i residenti sono esasperati da una situazione che li taglia fuori dalla città».