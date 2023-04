Schianto contro il guard rail in Carnia: muore automobilista

Un automobilista è morto in seguito alle ferite riportate dopo che l'auto di cui era alla guida è uscita di strada. L'incidente è avvenuto alle 6 di oggi a Cedarchis di Arta Terme (Udine), in Carnia, lungo la ex provinciale 23. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, l'automobilista ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro il guardrail.

La vittima è rimasta prigioniera all'interno dell'abitacolo e i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarla: per i sanitari, giunti sul posto con un'ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso, però non c'è stato nulla da fare e hanno potuto soltanto constatare il decesso.

In un secondo incidente, che si è verificato nella notte a Udine, un ragazzo di 22 anni, che viaggiava con un'altra persona, è rimasto gravemente ferito dopo che l'auto sulla quale si trovava è uscita di strada ed è finita contro un platano: la prognosi è riservata.