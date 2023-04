Tripudio di fiori nel parco di San Giovanni: ecco Horti tergestini

Di tanti colori e infinite varietà. Sono i fiori che sabato e domenica 15-16 aprile abbelliscono il parco di San Giovanni a Trieste. E' tornata infatti “Horti Tergestini”, manifestazione giunta alla 17esima edizione, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e curata da Lili Soldatich. L’evento, nato per valorizzare il parco, si svolge dalle 9 al tramonto, con un’ottantina di espositori provenienti da tutt’Italia e dall’estero, con il meglio del florovivaismo presente sul mercato. Tra i vari stand allestiti i visitatori possono trovare, e acquistare, piante di tutti i tipi e dimensioni, con il prezioso suggerimento degli esperti, pronti a dispensare consigli utili a tutti. O semplicemente passeggiare tra le postazioni, tra colori e profumi che puntualmente riempiono l’area. Come da tradizione vengono proposti anche oggetti in legno, ceramica, vetro, abbigliamento e accessori per la casa e per gli spazi all’aperto. Foto di Andrea Lasorte