Trovato a una goriziana un tumore raro da 4 kg: è stato rimosso a Udine

UDINE. «Professore, il 15 dicembre c’è Baglioni al Verdi. Devo andarci con mia figlia. Ce la faccio a essere fuori entro quella data?». Succede anche questo quando la vita di tutti i giorni finisce per precipitare, da un momento all’altro, nel buio dell’incertezza che solo certe malattie riescono a scatenare. Succede che, per esorcizzare la paura, si cerchi la luce nell’armatura della quotidianità. La goriziana Claudia Maurenzi, 73 anni, l’ha provato sulla propria pelle nel momento in cui, pochi giorni prima ha scoperto di avere un tumore. Un ospite non gradito, come sempre quando si parla di sarcoma, ma anche eccezionalmente grande e del quale si è accorta per puro caso. Ora, a ripensarci, sorride: al concerto ha dovuto rinunciare, ma in cambio non si porta più in giro 4 chili di massa patogena.

Operazione del professor Risaliti

È stato il professor Andrea Risaliti, che, dopo una brillante carriera in Friuli, nel 2019 era partito alla volta di Dubai, replicandovi successo e riconoscimenti anche in qualità di chairman della Commissione nazionale trapianti negli Emirati Arabi con la Fondazione Menarini, a eseguire l’intervento, alla guida dell’équipe della clinica chirurgica dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale dov’è rientrato l’estate scorsa. È a lui e a tutto il personale, medico e non, che l’ha assistita che non esita a rivolgere gratitudine e apprezzamenti. «Per la loro professionalità, per la competenza e anche per la pazienza infinita che ogni giorno dimostrano», dice, rievocando le giornate trascorse a Udine e pensando anche al percorso avviato poi con gli oncologi. «Con le loro attenzioni – aggiunge –, mi hanno fatta sentire a casa».

L’insolito dolore

Era stato il contraccolpo seguito a una brusca discesa da un furgone a provocare un insolito dolore all’altezza di un fianco. Gli accertamenti seguiti al protrarsi delle fitte hanno permesso di accendere un faro sulla reale origine del malessere. E cioè su un tumore che gli specialisti hanno descritto come tutt’altro che frequente sia per dimensioni che per tipologia. E che, non a caso, è stato inserito nel novero dei tumori rari. Ecco perché, prima di decidere di operare, l’équipe del professor Risaliti ha ritenuto opportuno confrontarsi con i colleghi del Centro tumori di Milano e con quelli dell’Anatomia patologica di Padova.

Liberata dal tumore

La riuscita dell’intervento ha premiato le aspettative di tutti: quelle della paziente, liberata di un ospite che, crescendole dentro lentamente e adattandosi progressivamente al suo corpo, era riuscito ad annullare la percezione del cambiamento, e quelle dei medici, ritrovatisi di fronte alle intuibili difficoltà tecniche di una massa che nel tempo aveva occupato l’intero addome. «Andava operato», ripetono tutti a una voce. Del resto, come ricorda Baglioni, «La vita è adesso».