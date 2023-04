Giocatore dell’Udinese perde il controllo dell’auto e piomba sui tavolini di un bar

Alla guida della Mercedes c’era Destiny Udogie, sottoposto a tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri. Danni per migliaia di euro al White Bar di via Tiberio Deciani, in centro. La titolare: «Sembra che sia scoppiata una bomba»

Laura Pigani