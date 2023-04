Monfalcone, rimane incastrato con l’avambraccio in un macchinario: ferito non gravemente

MONFALCONE. Un ragazzo di circa 25 anni di età è stato soccorso dai sanitari, nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile per le ferite che ha riportato a un arto superiore a seguito di un incidente/infortunio sul lavoro accaduto in un pubblico esercizio di Monfalcone.

A dare l'allarme sono state le persone che erano con lui in quel momento, che hanno chiamato il Numero unico di emergenza Nue112.

Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'automedica da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

Attivati, per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale medico infermieristico.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i Carabinieri della Compagnia di Monfalcone), mentre stava utilizzando un attrezzo è rimasto incastrato con l'avambraccio nel macchinario.

Assistito sul posto, è stato preso in carico dal personale sanitario che lo ha trasportato in ambulanza, in ospedale, con ferite non gravi, stabile, cosciente.