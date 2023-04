Torna Horti Tergestini con 80 espositori: colori e profumi da tutt’Italia e dall’estero

TRIESTE Un tripudio di fiori e piante, e poi artigianato, arredi per terrazzi e giardini, incontri, conferenze, letture, tutti nella cornice del Parco di San Giovanni. Sabato 15 e domenica 16 aprile torna “Horti Tergestini”, manifestazione giunta alla 17esima edizione, promossa dalla cooperativa sociale Agricola Monte San Pantaleone e curata da Lili Soldatich. Ospite d’onore quest’anno sarà Andreina Contessa, direttrice del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare e della Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia.

L’evento

L’evento, nato per valorizzare il parco, si svolgerà dalle 9 al tramonto, con un’ottantina di espositori provenienti da tutt’Italia e dall’estero, con il meglio del florovivaismo presente sul mercato. Tra i vari stand allestiti i visitatori potranno trovare, e acquistare, piante di tutti i tipi e dimensioni, con il prezioso suggerimento degli esperti, pronti a dispensare consigli utili a tutti. O semplicemente passeggiare tra le postazioni, tra colori e profumi che puntualmente riempiono l’area. Come da tradizione saranno proposti anche oggetti in legno, ceramica, vetro, abbigliamento e accessori per la casa e per gli spazi all’aperto.

Gli approfondimenti

Nella sala conferenze troveranno posto approfondimenti e presentazioni, tra queste sabato 15 aprile, alle 11, l’incontro “Ars Botanica. Il verde che connette arte, scienza ed esperienza”, mentre alle 16 Andrea Mati illustrerà il suo libro “Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale” (Giunti, 2022), mentre domenica 16 aprile alle 11 Lucija Cok, dialogando con la giornalista Barbara Costamagna, presenterà in anteprima nazionale il libro “Sapore di mare. L’antica cucina istriana” (Annales Zrs, 2023), pubblicazione cofinanziata dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Programma operativo Feamp nella Repubblica di Slovenia 2014-2020, nell’ambito del progetto del “Gruppo d’azione locale dell’Istria (Las Istre) Racconti sulla pesca dell’Istria Slovena nel tempo”. Ma il programma di conferenze è molto ricco, pubblicato per intero su www.agricolamontesanpantaleone.it.

Come ogni anno spazio anche alle iniziative per i più piccoli: domenica 16 aprile dalle 16 alle 17 sulla “Piazza Leggera”, antistante il Mini Mu Museo dei Bambini, “Nati per Leggere” propone un incontro straordinario a tema natura, con prenotazione obbligatoria con messaggio (preferibilmente whatsapp) al numero 3493256747 indicando nome ed età del bambino e nome del genitore o dell’accompagnatore. “Horti Tergestini” è realizzato con l’apporto dell’Associazione orticola del Friuli Venezia Giulia “Tra Fiori e Piante” e l’edizione 2023 conta sulla collaborazione dell’Erpac, l’Ente regionale patrimonio culturale del Fvg, del Comune di Trieste, dell’Università di Trieste e dell’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina.