Il centro di Trieste pieno di turisti per Pasqua e Pasquetta

Nella domenica di Pasqua e nel Lunedì dell’Angelo sia il centro di Trieste sia i luoghi d’interesse culturale erano affollatissimi di turisti provenienti da tutto il mondo. In queste giornate di festa la città s’è mostrata in tutta la sua bellezza - con l'acqua che è anche tornata a sgorgare dalla piazza della Borsa -, a ringraziare le migliaia di turisti che l’hanno scelta come meta delle loro vacanze pasquali. Il video è di Francesco Bruni. Qui l'articolo

00:38