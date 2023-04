Molestie su quattro tredicenni in una scuola media di Trieste: sospensione e divieto di avvicinamento per un insegnante

TRIESTE Sospensione dell’attività di insegnante e divieto di avvicinamento a quattro ragazze tredicenni. Sono le misure eseguite dalla Procura di Trieste nei confronti di un ultraquarantenne, maestro e istruttore educativo che svolgeva attività nel servizio di sostegno di una scuola media triestina.

L’indagine

L’indagine è iniziata sulla base di alcune confidenze che due ragazzine che frequentano la scuola media avevano fatto ad altre due insegnanti: avevano raccontato che il docente si era lasciato andare a comportamenti a dir poco inadeguati, come toccamenti sul sedere e battute allusive a evidente sfondo sessuale, in particolare durante i pasti, prendendo a pretesto determinati tipi di frutta. Inoltre, l’uomo si vestiva con capi attillati e aderenti, particolarmente nella zona genitale, in modo da evidenziarla e mettere così in imbarazzo i suoi giovanissimi interlocutori.

Le altre vittime

Sono quindi scattate le indagini dirette dal sostituto procuratore Maddalena Chergia e condotte dalla Polizia locale che hanno consentito di accertare che quei comportamenti deplorevoli avevano riguardato anche altre ragazzine, che in occasione di vari giochi erano state ripetutamente toccate sul seno o sul sedere. Sono state acquisite numerose testimonianze di insegnanti, educatori e minori, che hanno consentito di confermare i fatti e di far emergere da parte dell’indagato la tendenza a ricercare la compagnia di varie ragazzine.

A sostegno della accuse ci sono anche alcune immagini dell’indagato, definite “eloquenti” dalla Procura, che lo mostrano mentre si comporta in modo improprio con le minorenni a lui affidate durante i momenti di gioco: in un caso, ad esempio, mentre aiuta una ragazzina a scendere da una spalliera le mette una mano sul seno.

La misura cautelare

Gli elementi probatori raccolti hanno quindi consentito al pm di chiedere la misura cautelare, concessa dal Gip. Il docente è già stato sottoposto a interrogatorio di garanzia, nel corso del quale “ha reso – riferisce la Procura – significative ammissioni”.