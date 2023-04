Gli appuntamenti di Pasquetta a Cormons, Gorizia e Medea

CORMONS. È tutto pronto a Cormons per il tradizionale appuntamento con la Pasquetta sul monte Quarin. Lo storico evento è stato organizzato quest’anno per la prima volta dall’Associazione Cormovida che ha messo a punto ogni dettaglio, dai trasporti, alla logistica, dagli eventi collaterali alla musica. Per raggiungere la festa, sul piazzale del monte Quarin sarà a disposizione anche il comodo servizio navetta che sarà attivo per tutta la giornata, partendo da piazza Libertà, dalle 9.30 alle 18.30 (con pausa dalle 13.30 alle 14.30). Il programma degli eventi prevede alle 9.30 l’apertura dei chioschi enogastronomici, alle 10 la cerimonia dell’alzabandiera con gli alpini di Cormons e con la partecipazione anche degli amici alpini Alpenjeger di Hermagor, alle 10.30 la messa nella chiesa della Beata Vergine del Soccorso, alle 14 concerto musicale con i Memory Page, alle 16 il concerto con La Gang del Chiosco, alle 18 la musica dj. Ad animare la giornata di festa ci saranno anche le iniziative dedicate ai bambini, promosse dall’Associazione Genitori Feltre Aps con spettacoli di magia e sculture di palloncini. Anche la Pro Loco “Castrum Cormonis” organizzerà un gioco per bambini incentrato sulla scoperta della natura e dell’ambiente. L’offerta gastronomica propone grigliate, fritto goloso, vino, birra e bibite con il gelato alla ribolla gialla della gelateria Charlotte di San Giovanni al Natisone e per i bambini il fior di latte artigianale. L’iniziativa è sostenuta dal Comune. A Cormons per il Lunedì dell’Angelo ci sarà anche l’iniziativa in piazza XXIV Maggio, “Pasquetta in piazza”, appuntamento promosso dal bar Rullo, dall’Oste di piazza e dall’Enoteca. Dalle 9 fino a sera i locali della piazza propongono golose sfiziosità, musica, divertimento. Il programma prevede dalle 11.30 la musica con i Tamaroz e dalle 14 lo spettacolo di magia e palloncini con il Mago Mark.

A Gorizia, invece, torna la “Pasquetta in Castello”, originale alternativa per chi vuole passare il Lunedì dell’Angelo all’aria aperta ma in modo diverso rispetto alla classica scampagnata fuori città. Già perché come dice il nome lo scenario scelto per la sesta edizione dagli organizzatori di Smilevents (in collaborazione con Erpac Fvg) è quello suggestivo del Borgo Castello, e più precisamente del Giardino dell’incontro, l’area protetta e recintata di proprietà Erpac Fvg ai piedi del maniero. Qui dalle 11 e fino alle 17 di domani verranno forniti sacchetti per il pic nic (al costo di 15 euro) da consumare nel borgo assieme agli amici, e per i più piccoli sarà predisposto un programma di animazione e intrattenimento. I giochi saranno quelli più tradizionali, dalla caccia all’uovo alla gara della bandierina, e poi sono previsti anche laboratori di disegno e altre attività stimolanti. Per partecipare basta presentarsi all’ingresso del Giardino dell’incontro, che si trova proprio al di sotto del Bar al Museo 11.

Infine, si rinnova a Medea la tradizione con la Pasquetta sul Colle dell’Ara Pacis , una tra le manifestazioni più amate dalla comunità, in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori e turisti. Gli alpini del Gruppo Ana di Medea saranno presenti sul piazzale dell'Ara Pacis Mundi con lo storico chiosco che sarà a disposizione , dalle 10 alle 20 per tutti coloro che faranno capolino sul Colle. L'iniziativa è promossa con il patrocinio del Comune di Medea.