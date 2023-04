Sparatoria in Questura a Trieste, il padre di Demenego: "Meran deve andare in carcere"

"Chi uccide due poliziotti deve andare in carcere". Lo ha affermato il padre di Matteo Demenego, Fabio, arrivando alla prima udienza del processo di secondo grado a carico di Alejandro Augusto Stephan Meran, il cittadino dominicano imputato per l'uccisione dei due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta in una sparatoria avvenuta in Questura a Trieste il 4 ottobre 2019."Vorremmo avere giustizia per questi due ragazzi, ma sembra invece che la strada sia ancora lunga, speriamo che oggi decidano al meglio perché il verdetto che è stato emesso nell'udienza precedente è stato scandaloso e vergognoso per quanto mi riguarda". Il video è di Francesco Bruni. Qui la notizia

00:50