Crescono i passeggeri al Trieste Airport per Pasqua

TRIESTE Impennata di passeggeri con un incremento del 40 per cento sul 2022 in occasione del ponte pasquale per Trieste Airport, grazie anche a due nuovi voli operati da Ryanair su Barcellona e Dublino. Ma complessivamente la proposta per la cosiddetta Summer 2023 dello scalo del Fvg è articolata in 16 destinazioni (11 operate da Ryanair, e poi Wizzair, Air Serbia, e il potenziamento di tratte di ITA e Lufthansa). «La stagione è partita dando già segnali soddisfacenti, soprattutto il Dublino ha superato le nostre attese - afferma l'AD Marco Consalvo - con un incoming che stimiamo si potrà attestare sulle 25 mila presenze di turisti irlandesi nei 9 mesi di operatività del 2023. Stanno andando molto bene anche le prenotazioni su Barcellona».

Per quanto riguarda Ryanair Trieste Airport fa sapere che aumenta significativamente l’offerta dei collegamenti dallo scalo regionale, a queste due nuove rotte si aggiunge la ripartenza del collegamento per Bruxelles Charleroi, l’incremento del numero di voli rispetto l’estate scorsa per Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia e le conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta, per un totale di 11 destinazioni. Ryanair aumenta significativamente l’offerta dei collegamenti dallo scalo regionale, a queste due nuove rotte si aggiunge la ripartenza del collegamento per Bruxelles Charleroi, l’incremento del numero di voli rispetto l’estate scorsa per Bari, Catania, Napoli, Palermo, Valencia e le conferme dei voli per Cagliari, Londra e Malta, per un totale di 11 destinazioni.