Aggredisce un ragazzo e tira un calcio a un passeggino: denunciata

TRIESTE Nei giorni scorsi una pattuglia del Nucleo interventi speciali della polizia locale è intervenuta in piazza del Perugino a Trieste per una donna in stato di agitazione che aveva aggredito un ragazzo che passava di lì e sferrato un calcio al passeggino che trasportava il nipote di 2 anni, fortunatamente senza conseguenze.

La donna, B.T. di 62 anni è stata allontanata da uno dei presenti accorso in aiuto al ragazzo e che dopo ha chiamato la Polizia Locale.

La donna, che ha cercato di sottrarsi al controllo di polizia, nascondeva nella cintola 5 coltelli, poi sottoposti a sequestro penale.

Viste le condizioni della donna e per evitare che la situazione degenerasse, sul posto è intervenuta anche un'altra pattuglia dello stesso Nucleo, con in più anche due allievi agenti in fase di formazione, e un'ambulanza.

La donna ha infine accettato farsi trasportare all'ospedale per essere affidata alle cure dei medici. Nei suoi confronti è stata formalizzata la denuncia per percosse e porto di strumenti atti ad offendere.