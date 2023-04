Piazza Foraggi a Trieste, galleria senza fine: ora non c’è la data della riapertura

TRIESTE. Per dirla con una metafora scontata, si fa davvero fatica a vedere la classica luce in fondo al tunnel. Mai come ora: perché per la galleria di piazza Foraggi adesso non c’è nemmeno una data di fine lavori. Non si sa quando saranno definitivamente conclusi. Quanto tempo ci vorrà ancora? Maggio? Di più? Chissà. Il motivo: mancano i materiali per continuare e chiudere l’opera una volta per tutte.

Materiali non arrivati

L’unico dato “certo” è nelle parole dell’assessore competente, Elisa Lodi, che ieri nella trasmissione mattutina di Telequattro, “Sveglia Trieste”, ha dichiarato questo: «Purtroppo – ha risposto al microfono, incalzata dalle domande del giornalista – abbiamo fatto un aggiornamento ieri pomeriggio (quindi mercoledì). I materiali non ci sono. Non sono ancora arrivati. Ci assicurano che arriveranno dopo Pasqua. Quindi – ha aggiunto l’esponente della giunta Dipiazza – attenderemo dopo Pasqua per la parte relativa alla copertura, la parte che ad oggi manca e che è stata ordinata».

Apertura dopo Pasqua

“Dopo Pasqua”, è una data sine die, come appare chiaro dalle parole dell’assessore. In questa situazione il Comune poco o nulla può fare, se non sollecitare e monitorare l’andamento del cantiere: tutto dipende dalla celerità delle consegne dei materiali. La copertura è sostanzialmente quella della volta. Ma, stando a quanto si apprende, non appena sarà realizzata, serviranno controlli e certificazioni ad hoc. Di mezzo, insomma, ci sono anche tempistiche burocratiche da rispettare, considerando l’entità della costruzione. Poi ci saranno altre rifiniture da mettere a punto.

Nessuno azzarda pevisioni

La riapertura della galleria – i lavori, secondo le intenzioni iniziali, sarebbero dovuti durare quaranta giorni – è stata più volte procrastinata: l’ultima data in qualche modo ufficiale era quella dello scorso 21 marzo, poi slittata alla domenica successiva, il 26, ma senza successo. Tanto che ormai nessuno, in Comune, se la sente si sbilanciarsi sull’agognata conclusione: d’altronde, come detto, il cantiere si sarebbe dovuto protrarre per quaranta giorni, fino al luglio dell’anno scorso; la prima proroga aveva allungato i lavori per altri tre mesi, quindi ottobre (a causa delle infiltrazioni d’acqua dalla volta che avevano hanno richiesto un rivestimento in vetroresina, con il conseguente fabbisogno di altro materiale). Poi lo slittamento a dicembre e, infine, l’attuale stop, sebbene l’ultima ordinanza avesse fissato al 7 aprile – oggi – il traguardo.