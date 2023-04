Incendio in un appartamento in via Caprin a Trieste: lievemente intossicato un uomo

TRIESTE Incendio, attorno all’una di giovedì 6 aprile, in un appartamento in via Caprin, a Trieste. Un uomo è stato soccorso dai sanitari per una lieve intossicazione causata dall'inalazione di fumo prodotto dall’incendio divampato in cucina.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del Comando di Trieste, che hanno domato il rogo, la cui cause sono in corso di accertamento.

L'uomo è stato trasportarlo all'ospedale di Cattinara, dove è stato accolto per tutti i controlli del caso. Il rientro è in codice verde.