Cessione de Il Piccolo e delle testate del Nordest: il Consiglio comunale di Trieste convoca in audizione il cda del Gruppo Gedi-Gnn

Il Consiglio comunale di Trieste convocherà in audizione i componenti del cda del gruppo Gedi-Gnn per “essere informati con trasparenza su un’operazione di cessione che riguarda non soltanto un’attività economica ma un’intera comunità”. La cessione di cui si parla è quella che interessa il quotidiano Il Piccolo, assieme alle altre cinque testate del Nordest del gruppo Gedi, Il Messaggero Veneto, La Nuova di Venezia, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, Il Corriere delle Alpi.

La mozione

L’argomento è oggetto della mozione, firmata dai capigruppo di maggioranza e opposizione (tranne i 3V) e presentata in aula dal presidente del Consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca (primo firmatario). Il testo ricorda l’incontro avuto dal Cdr del Piccolo con il sindaco Roberto Dipiazza lo scorso 6 maggio - in seguito al quale il primo cittadino aveva dichiarato che “Il Piccolo va difeso a oltranza perché punto di riferimento e immagine di un’intera città” – e la solidarietà ricevuta dalla redazione da tutte le forze politiche che hanno partecipato all’incontro tra Cdr di Piccolo e Messaggero Veneto e parlamentari al Circolo della Stampa.

Ruolo storico de Il Piccolo

La mozione evidenzia “il ruolo storico che Il Piccolo svolge a Trieste da oltre 140 anni, rappresentando per un’intera comunità una voce autorevole e indipendente di informazione, in grado di svolgere un servizio pubblico e civico fondamentale per la città”. I consiglieri rilevano poi “l’importanza dell’informazione locale e del suo pluralismo nell’ambito di una comunità cittadina” e “il rischio che la cessione del Piccolo può comportare per la tenuta dei livelli occupazionali, con conseguenze immediate non solo sul futuro di decine di famiglie fra redattori, collaboratori, poligrafici e amministrativi, ma anche sulla qualità dell’informazione locale”.

Urgenza dell’audizione

Tutte queste ragioni, scrivono i consiglieri alla fine delle premesse, costituiscono la ragione dell’urgenza con cui chiedono di avviare la procedura di audizione: “Dando l’incarico al Presidente del Consiglio comunale di convocare la seduta del Consiglio, con la presenza dei componenti del CdA del gruppo Gedi-Gnn per essere informati con trasparenza su un’operazione di cessione che riguarda non soltanto un’attività economica ma un’intera comunità, rispetto alla quale l’editore deve impegnarsi a garantire un passaggio di consegne e una salvaguardia delle professionalità tali d poter riconfermare il ruolo, la credibilità e l’autorevolezza del Piccolo nei confronti di Trieste e dei triestini, di cui il quotidiano è interprete dal 1881”. La mozione è stata approvata dall’aula con un solo voto contrario.

Il Cdr Il Piccolo