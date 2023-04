Il cantante austriaco Andreas Gabalier in vacanza a Trieste: “C'era una volta in Austria”

TRIESTE “C’era una volta in Austria”… A postare questa didascalia dal sapore nostalgico accanto a una sua foto davanti al Castello di Miramare a Trieste, è stato il cantante austriaco folk Andreas Gabalier, famosissimo in patria, in vacanza in questi giorni proprio nel capoluogo giuliano.

La sua visita a Trieste – “alla ricerca della pace pasquale” come ha scritto nel suo seguitissimo profilo Instagram – non è passata inosservata tanto che il quotidiano “Kleine Zeitung” gli ha dedicato un breve articolo (qui il link), condito d’ironia.

Gabalier ha postato altre foto da MIramare sulle Stories di Instagram, mostrando il suo apprezzamento per il caffè espresso bevuto ammirando la splendida vista sul golfo di Trieste. Una bella pubblicità per il capoluogo giuliano – l’artista 38enne vanta oltre 300mila follower - già meta prediletta di tantissimi suoi connazionali, attesi in massa anche per questo ponte pasquale.